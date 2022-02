Ovunque sarai è il brano di Irama per Sanremo 2022: testo e video ufficiale

Ovunque sarai è il brano di Irama per il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. La sua canzone è una vera ballata orchestrale in crescendo che fa leva sulla potenza della sua voce e un testo che è una dedica a una persona per cui si è pronti a tutto, anche ad aspettare invano. Ovunque sarai è una canzone che Irama ha scritto “come si scrive una poesia“. Diversa dai brani che ha lanciato negli ultimi anni, parla del ricordo di una persona che non è più nella sua vita. Il giovane e talentuoso artista ha sottolineato che non ha voluto svelare il destinatario delle sue parole in modo che ognuno si senta libero di pensare alla persona che porta nel cuore. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Irama – Foto: Facebook

SANREMO 2022: LA LISTA DEI CANTANTI IN GARA

Ovunque sarai di Irama: il testo

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai.

CHI VINCERA’ SANREMO 2022? LE SCOMMESSE E LE QUOTE SUI PROBABILI VINCITORI

Ovunque sarai di Irama: il video ufficiale