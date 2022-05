Pamela Petrarolo verso l’Isola dei famosi 2022: scoop!

Pamela Petrarolo verso l’Isola dei famosi 2022. Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in esclusiva e anteprima questo scoop! Una fonte molto vicina a Mediaset ci ha svelato che la bravissima coreografa, cantante e showgirl ha superato i provini ed è pronta per la sua esperienza come naufraga vip in Honduras. L’ex showgirl del programma cult degli anni ’90 di Mediaset, Non è la Rai, è abbastanza determinata e felice. Pamela entrerà in gara a reality in corso, ma è molto combattiva e sicura delle sue capacità e potenzialità.

Pamela Petrarolo – Foto: Instagram

Per Pamela si tratta della prima volta in Honduras. Finora non aveva mai partecipato al celebre reality show, a differenza di altri naufraghi vip dell’Isola dei famosi 2022. Però non si tratta del suo primo reality. La bellissima mamma vip di Angelica, Alice e Futura aveva infatti partecipato nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria.

Isola dei famosi 2022: gli ultimi arrivi in Honduras

Nelle ultime settimane sono sbarcate in Honduras altre naufraghe vip: da Mercedesz Henger a Fabrizia Santarelli fino alla vincitrice dell’edizione 2022 del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show, Marialaura De Vitis. La pupa vip è volata in Honduras, dopo aver vinto in coppia con Edoardo La Pupa e il Secchione Show 2022 condotto dalla famosa e popolare presentatrice tv e attrice Barbara d’Urso.

Alcuni giorni fa Barbara d’Urso ha rivelato a Pomeriggio 5: “Sapete perché Marialaura De Vitis non è qui con noi? Perché con grande orgoglio, perché Maria Laura è una d’Urso-creatura che ho voluto fortemente, è in Honduras! Per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per partecipare a L’Isola dei Famosi! Ora lei è in Honduras! L’hanno vista e l’hanno presa! Siamo tutti una grande famiglia noi di Mediaset”.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha ovviamente ringraziato: “Sei fantastica Barbara perché mi hai dato fiducia, ho anche sentito Paolo Brosio mi ha fatto i complimenti per aver vinto La Pupa e il Secchione. Si è complimentato con me e sono contenta perché per me il suo pensiero conta“.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sull’Isola dei famosi 2022!