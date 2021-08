Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati: il pugile vuole una seconda chance

Paola Caruso e Dario Socci si sono già lasciati, dopo tre mesi d’amore. La love story tra l’ex Bonas di Avanti un altro e il pugile è giunta al capolinea a giugno, ma la notizia è stata confermata dai diretti interessati soltanto negli ultimi giorni. Perché è finito il loro amore? Che cosa è successo tra la showgirl e il pugile? Paola Caruso ha spiegato che si sono lasciati solo dopo aver capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune. In una recente lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, il pugile ha chiesto una seconda chance all’ex concorrente del reality show, L’Isola dei Famosi.

«Giorno dopo giorno – ha fatto sapere il pugile professionista soprannominato The Italian Trouble -, ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Però, forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più».

La soubrette ha un figlio, Michelino, che è naturalmente priorità della sua vita. Dario però vorrebbe un’altra occasione: «Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?».

Questa lettera ha lasciato spazio a diverse interpretazioni, alimentando ancora di più la macchina del gossip. Per questo motivo il pugile è intervenuto pubblicamente sui social per spazzare via rumor infondati e interpretazioni errate. Che cosa ha dichiarato? «Io non ho criticato nessuno – ha sottolineato Dario Socci -, questa è una versione tutta da gossip che non è affatto mia. Paola sa quello che penso di lei».

