Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Amore finito per la vincitrice dell’Isola dei famosi e il cantante dell’ex duo musicale Benji e Fede. La notizia era già nell’aria da alcune settimane. Ora l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha ufficializzato la fine della loro love story sui social. Ormai l’ex compagna dell’artista Federico Rossi ha dichiarato ai suoi follower: “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino”.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto – Foto: Instagram

La modella e showgirl Paola Di Benedetto ha poi proseguito: “Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede“.

Alcuni giorni fa l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto aveva postato una fotografia su Instagram insieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, aggiungendo una didascalia presa in prestito da Certe Notti di Luciano Ligabue: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. Tra i commenti anche quello delle dirette interessate: “Io sono l’alcol, Sara i dischetti di cotone”.

I fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale sono rimasti piuttosto amareggiati e sconvolti. La notizia della rottura ha spezzato il cuore a tantissimi sostenitori, che sperano vivamente che possa essere soltanto un periodo no. Torneranno di nuovo insieme?

Stay tuned per saperne di più!