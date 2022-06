Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme: Fedez presenta la coppia dell’anno

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno ufficialmente insieme. I due non si nascondano più. Fedez ha presentato la coppia dell’anno sui suoi profili social. Dopo i primi baci rubati dai paparazzi, Paola Di Benedetto e Rkomi sono usciti allo scoperto in grande stile, dando l’annuncio del loro amore sul profilo Instagram di Fedez, davanti a più di 14 milioni di followers. La cena a quattro con Fedez e Chiara Ferragni è stata l’occasione giusta per fugare ogni dubbio e rivelare ai fan la loro love story. Il celebre produttore discografico e rapper milanese li ha incoronati coppia dell’anno.

Paola Di Benedetto e Rkomi con Fedez e Chiara Ferragni – Foto: Instagram

I due sono apparsi sorridenti e complici per tutta la sera. Nelle storie di Fedez i due si sono seduti uno di fronte all’altra e si sono goduti la serata in compagnia della coppia di amici. Tra i due c’è già un grande feeling. Dopo qualche rumors e indiscrezione che li vedeva già in crisi, loro hanno risposto con l’ufficialità del loro amore mostrandosi più affiatati che mai e desiderosi di continuare la loro conoscenza anche sotto la luce dei riflettori.

Il cantante e l’influencer sono il nuovo duo dell’estate e stanno già facendo impazzire i fan. Lui, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, nato a Milano 28 anni fa, giudice di X Factor e talentuoso rapper che si è fatto conoscere a Sanremo con la sua “Insuperabile”, è cotto di lei, ex gieffina di 27 anni, a lungo fidanzata con Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede.

Lei ha confermato la love story dicendo: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi… A voi le conclusioni!”.

Auguroni alla neo coppia vip del jet set nazionale anche da parte della nostra redazione!