Paola Ferrari rifila un’altra stoccata a Diletta Leotta

Paola Ferrari ha rifilato un’altra stoccata al vetriolo alla giovane e bellissima presentatrice sportiva Diletta Leotta durante un’intervista radiofonica rilasciata al programma radiofonico Un Giorno da Pecora. Ai microfoni di Rai Radio1 ha risposto così alla domanda “Chi sceglierebbe per una cena a due tra Virginia Raggi e Diletta Leotta?”: “Sicuramente andrei con la Raggi – ha detto la famosa giornalista sportiva di mamma Rai -, siamo più affini come età e come argomenti di cui parlare. La Raggi ha molte pecche ma dice sempre qualcosa di interessante e stimolante”.

Diletta Leotta e Paola Ferrari – Foto: Instagram

Ha parlato anche di politica. Alla domanda “Secondo lei nel centro-destra è meglio Salvini o Meloni?”, la giornalista Rai ha risposto: “Io sono pro Meloni da tempo, da tempi non sospetti, mi piace per tanti motivi, senza voler dire niente su Salvini”. Il centro-destra sta cercando il candidato romano. Alla successiva domanda: “Le piacerebbe fare la sindaca di Roma?”, Paola Ferrari ha asserito: “No, non è proprio il mio caso, è un lavoro non facile, capisco che ci siano pochi candidati”.

Paola Ferrari vs Diletta Leotta

Nel recente passato la celebre giornalista e conduttrice tv sportiva aveva lanciato bordate pesantissime all’attuale fidanzata (mediatica) del divo turco della tv, Can Yaman. Di recente a Il Giornale, Paola aveva ribadito che Diletta Leotta non rappresenta le giornaliste, ma al massimo Belen Rodriguez: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.

La diatriba tra Paola Ferrari e Diletta Leotta va avanti da diversi anni ormai. Diverse volte la star tv argentina naturalizzata italiana Belen aveva preso le difese di Diletta, rifilando stoccate al vetriolo nei confronti di Paola.

Finora Belen e Diletta non hanno replicato alle nuove bordate di Paola Ferrari. Stay tuned per saperne di più!