Paola Ferrari torna all’attacco di Diletta Leotta: “Non rappresenta le giornaliste, al massimo Belen”

Paola Ferrari è tornata all’attacco della famosa e giovanissima conduttrice sportiva Diletta Leotta durante un’intervista a Il Giornale. Nel recente passato la celebre giornalista e conduttrice tv sportiva aveva lanciato bordate pesantissime all’attuale fidanzata mediatica del divo turco della tv, Can Yaman. Ora Paola ha ribadito che Diletta Leotta non rappresenta le giornaliste, ma al massimo Belen Rodriguez.

La diatriba tra Paola Ferrari e Diletta Leotta va avanti da diversi anni ormai. Diverse volte la star tv argentina naturalizzata italiana Belen aveva preso le difese di Diletta, rifilando stoccate al vetriolo nei confronti di Paola.

Ora Paola ha ribadito la sua opinione durissima su Diletta: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.

Inoltre ha rivelato: “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella”.

E poi ancora: “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria . Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Dei consigli? Ma è lei che deve darli a me: è ricchissima, famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda”.

Diletta o Belen replicheranno a Paola? Staremo a vedere!