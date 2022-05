Paola Saulino ha detto no a La Pupa e il Secchione Show 2022. Le hanno telefonato più volte per fare i provini, ma lei ha rifiutato. La simpatica, bombastica e irriverente showgirl, influencer e star di Onlyfans ha raccontato il curioso aneddoto al settimanale Ora. Paola Saulino ha spiegato: “Mi è stato proposto di partecipare a dei reality. Mi hanno telefonato più volte per fare i provini per La Pupa e il Secchione anche quest’anno ma alla seconda telefonata non ho risposto più. Non potrebbe proprio combaciare con il percorso che sto facendo e con la direzione che voglio dare al mio personaggio”.

Paola Saulino festeggia 31 anni – Foto: Instagram

La modella curvy campana Paola Saulino si è poi sbilanciata, rivelando: “Non parteciperei mai all’Isola dei Famosi o a tutti quei format in cui il mio corpo è sottoposto a stress“.

Paola Saulino lancia un monito alle fidanzate dei calciatori

Intanto Paola sta sbancando su Onlyfans. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti fan. I video dall’alto contenuto erotico dell’influencer campana mandando in tilt i suoi fan. Alcuni frammenti video vengono pubblicati su Twitter e Facebook dalla famosa influencer e showgirl napoletana.

Paola Saulino – Foto: Facebook

La modella curvy campana Paola Saulino ha anche lanciato un monito alle fidanzate dei calciatori per tenersi stretto il proprio uomo.

La showgirl campana di burlesque ha parlato del suo programma sui generis, sottolineando di aver “anche imparato a non cedere alle provocazioni discriminatorie e razziste di chi ha insultato la sua idea solo perché innovativa”.

Non le è affatto passata la voglia di seguire il calcio, i calciatori e il calcio mercato “e non è finito neanche per i calciatori che trovano sempre un modo per scrivere… perché se viene chiuso Instagram, c’è Twitter o un altro modo per provarci…”, spiega , in riferimento al fatto che è stata nuovamente bannata su Instagram aggiungendo “e questa volta senza neanche l’ombra di una reale motivazione”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La bella e simpatica influencer campana ha poi lanciato qualche bordata al vetriolo alle fidanzate dei calciatori.about:blank

“Sono stata sempre superiore – ha dichiarato Paola – quando non ho accolto l’invadenza di alcune fidanzate di calciatori che mi hanno scritto in direct per sapere perché avessi taggato o nominato il loro integerrimo fidanzato, se lo conoscessi e se evitavo la prossima volta di menzionarlo… ebbene sì accade questo, benvenuto Medioevo. Trovo realmente intrusivo fare in DM queste domande da parte delle signore alle quali consiglierei di contattarmi per delle lezioni private su come mantenersi il proprio uomo, in quel caso sì sarei molto utile”.