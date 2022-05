Paola Saulino sta sbancando su Onlyfans. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. I video dall’alto contenuto erotico di Paola Saulino mandando in tilt i suoi fan. Alcuni frammenti video vengono pubblicati su Twitter e Facebook dalla famosa influencer e showgirl napoletana.

Paola Saulino – Foto: Twitter

Paola Saulino lancia un monito alle fidanzate dei calciatori

La modella curvy campana Paola Saulino ha anche lanciato un monito alle fidanzate dei calciatori per tenersi stretto il proprio uomo.

Pezzi delle mie ex dirette.Carnale,vera genuina,così.Semplice,quando la maestra vi insegnava a fare le Doccine.Dovete imparare a lavarvi bene,la maestra è qui pure x questo Ma il mondo censura la bellezza della libertà,anche quella di arrossire nello scoprire di aver scapezzolato pic.twitter.com/D0AmaEarBQ — Paola Saulino (@PaolaSaulino) May 19, 2022

La showgirl campana di burlesque ha parlato del suo programma sui generis, sottolineando di aver “anche imparato a non cedere alle provocazioni discriminatorie e razziste di chi ha insultato la sua idea solo perché innovativa”.

Dichiara quindi che non le è affatto passata la voglia di seguire il calcio, i calciatori e il calcio mercato “e non è finito neanche per i calciatori che trovano sempre un modo per scrivere… perché se viene chiuso Instagram, c’è Twitter o un altro modo per provarci…”, spiega , in riferimento al fatto che è stata nuovamente bannata su Instagram aggiungendo “e questa volta senza neanche l’ombra di una reale motivazione”.

“Sono stata sempre superiore – ha dichiarato Paola – quando non ho accolto l’invadenza di alcune fidanzate di calciatori che mi hanno scritto in direct per sapere perché avessi taggato o nominato il loro integerrimo fidanzato, se lo conoscessi e se evitavo la prossima volta di menzionarlo… ebbene sì accade questo, benvenuto Medioevo. Trovo realmente intrusivo fare in DM queste domande da parte delle signore alle quali consiglierei di contattarmi per delle lezioni private su come mantenersi il proprio uomo, in quel caso sì sarei molto utile”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

Ha lanciato un messaggio a tutte le fidanzate e mogli di calciatori che si sentono tradite: “State tranquille care casalinghe ammogliate ai vostri trofei raggiunti e agguantati con sacrificio, che io nella vita ho tanto da fare, il mio scopo non è stare a taggare calciatori o chi per esso, per ottenere un vantaggio. I vantaggi al contrario di qualcun altro, me li creo da sola. Non sono una mangiauomini”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

E poi ancora: “Nell’account vecchio, quello grande da un milione e mezzo di followers ormai disattivo da più di un anno c’erano diversi calciatori che prima visualizzavano le storie e successivamente mi hanno bloccata, ora non potrei verificare non lo ho più quel profilo, ma ricordo uno tra tutti Barella, che peccato mi sta pure simpatico ed è un bravissimo calciatore, ma per carità che bigottismo che chiusura mentale. Qualcuno secondo me è vittima della propria partner, ed ha preferito bloccarmi per evitare storie… Qualcuno mi seguiva, ripeto ormai non potrei più vedere e verificare ma ricordo Petagna e Vlahovic, tra questi, che infatti ritengo all’altezza di comprendere ironia e innovazione”.