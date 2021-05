Paolo Bargiggia attacca Diletta Leotta: “Si veste come una che va a fare l’apericena al Papete”

Paolo Bargiggia ha attaccato la famosa e bella conduttrice sportiva Diletta Leotta in un messaggio Twitter al vetriolo. Il 58enne giornalista e conduttore televisivo originario di Pavia non ha apprezzato il modo di vestire della fidanzata (vera, presunta o mediatica?) del divo turco della tv, Can Yaman. Dopo l’ultima sfida di Campionato tra Inter e Udinese, ha commentato: “A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di DAZN, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”.

Diletta non ha risposto, mentre è intervenuta direttamente DAZN: “Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN”.

Un intervento secco e, in questo caso, professionale. Meno altri tweet degli utenti: “Al solito commenti offensivi gratuiti verso una donna e Diletta in particolare – ha scritto un’utente –. Qui l’unico a cui manca professionalità è lei. Non a Diletta”.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta

Ma Paolo Bargiggia non è l’unico giornalista ad attaccare la compagna di Can Yaman. Nel recente passato la celebre giornalista e conduttrice tv sportiva aveva lanciato bordate pesantissime all’indirizzo di Diletta. Di recente Paola Ferrari aveva attaccato di nuovo Diletta durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale della famiglia Berlusconi: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.

Maurizio Costanzo e Simona Ventura avevano invece bacchettato la famosa e influente conduttrice sportiva Diletta, dopo le sue sfuriate contro giornalisti e paparazzi. Il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a tanti personaggi famosi del jet set nazionale: Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, paparazzi, Rita Dalla Chiesa, Lory Del Santo, Maurizio Costanzo e Simona Ventura.