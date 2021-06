Paolo Bonolis risponde a Pippo Baudo: “Faccio Avanti un altro da 11 anni, lui ha fatto Sanremo per 13 anni”

Paolo Bonolis ha replicato al celebre e popolare conduttore televisivo Pippo Baudo, che l’aveva criticato, a Il Punto Z. Nei giorni scorsi Baudo, in occasione dei suoi 85 anni, aveva deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sparando a zero sui colleghi, in particolare Carlo Conti e Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis – Foto: Facebook

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose – aveva detto Baudo -, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo. Invece Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

La replica di Bonolis non si è fatta attendere. “Ognuno dice quello che può, che deve fare? – ha detto Paolo a Il Punto Z -. Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”.

Prima di chiudere la sua intervista, il presentatore di Canale 5 ha anche parlato della presenza di sua moglie Sonia Bruganelli al prossimo Grande Fratello Vip 6 come opinionista. Il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, ha scelto l’ex modella e imprenditrice di una società di casting al suo fianco e a tal proposito Bonolis non sembra avere nessun problema a riguardo: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.

Insieme alla mamma vip e imprenditrice Sonia Bruganelli ci sarà la nota e amatissima conduttrice tv e showgirl Adriana Volpe nelle vesti di opinionista fissa del Grande Fratello Vip 6.