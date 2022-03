Patrizia Bonetti nel cast dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi 2022

Patrizia Bonetti è nel cast dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi 2022. Il suo nome non era stato svelato da nessuno, neanche da Tv Sorrisi e Canzoni. Involontariamente la produzione del programma tv, che sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi, ha commesso una gaffe ed è stato svelato l’arcano. L’addetto della produzione ha pubblicato sul profilo social di Banijay Italia le foto dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi e ha condiviso pure una foto dell’ex gieffina di cui nessuno sapeva l’esistenza. Il nome di Patrizia Bonetti, infatti, non era mai finito nella lista dei papabili concorrenti.

Patrizia Bonetti – Foto: Facebook

La foto di Patrizia Bonetti, però, è ufficiale. L’ex gieffina Patrizia Bonetti ha la tenuta dei naufraghi de L’Isola dei Famosi e probabilmente entrerà in corso d’opera o come eventuale riserva.

Il famoso e popolare reality show di Canale 5 prenderà il via lunedì prossimo. Ilary ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto“. Anche i concorrenti singoli, però, dovranno accoppiarsi una volta arrivati in Honduras. Insomma, tutti in un primo momento giocheranno in due “ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati“.

“Le coppie sono dette pezzi di cuore – ha detto la conduttrice tv di Canale 5 -, perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Tutti i concorrenti sono addestrati da soli. So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco e pescare. E c’è chi è andato in Sardegna per imparare dai pescatori a usare la lenza”.

Chi sono i suoi concorrenti preferiti? “Più di uno. Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality – ha detto Ilary -, ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna”.