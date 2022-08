Patrizia De Blanck shock: “Il Diavolo mi ha parlato tramite una statuetta di Budda”

Patrizia De Blanck ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero scioccanti e sorprendenti al settimanale DiPiù in merito a una vicenda del suo passato. La contessa ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi ha rivelato che il Diavolo le avrebbe parlato tramite una statuetta di Budda. Il fatto davvero inquietante risalirebbe alla prima metà degli anni ’90 quando l’ex gieffina vip e socialite italiana era fidanzata con un certo uomo di nome Mino. Ecco cosa ha rivelato Patrizia De Blanck.

“A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava – ha confessato la mamma vip di Giada De Blanck -. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina. Mi fece minacce esplicite: ‘se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò‘. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura – ha continuato – e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

GF Vip 7: fuori dal cast Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck non è nel cast dei concorrenti del GF Vip 7. Fuori dal cast dei concorrenti anche Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it. Non ci sarà neanche Chadia Rodriguez.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Pamela Prati e Sarah Altobello. Su quest’ultima siamo stati noi di IGOSSIP.it a lanciare lo scoop proprio ieri: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, non ci sarà.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.