Patrizia Pellegrino è stata bocciata al provino di Tale e Quale Show di Carlo Conti: promosse le sorelle Selassié. L’ha rivelato la stessa attrice napoletana ai suoi follower di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino, ha dichiarato: “Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò”.

In merito alla partecipazione delle sorelle Selassié a Tale e Quale Show, Patrizia ha speso parole al miele nei loro confronti: “Sono ragazze giovani e promettenti, tutte e tre molto forti con tantissima personalità. Auguro a tutte e tre tantissimo successo, sul serio, col cuore come dice Barbara. […] Con loro non mi sono più sentita, non so come mai. Ci siamo un po’ perse di vista ma immagino a causa dei molti impegni. Io sono sempre una girandolona e loro peggio di me. Può capitare quindi, no?”.

L’ex gieffina vip Patrizia Pellegrino non parteciperà più all’Isola dei famosi: “Non la rifarei né con mia figlia né da sola… è un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“.

Probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia: “Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo. Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci. Perché no. Io ci andrei volentieri perché no, è stata un’esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. Abbiamo mangiato sempre!”.

