Patrizia Pellegrino dopo il no a Tale e Quale Show: “Ho pianto, sono tre volte che ci provo”

Patrizia Pellegrino dopo il no a Tale e Quale Show ha pianto molto. L’ha confessato lei stessa a Diva e Donna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino, ha dichiarato: “Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento”.

“Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Tenterà di nuovo l’anno prossimo. Di certo l’ex gieffina vip Patrizia Pellegrino non parteciperà più all’Isola dei famosi: “Non la rifarei né con mia figlia né da sola… è un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“.

Probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia: “Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo. Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci. Perché no. Io ci andrei volentieri perché no, è stata un’esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. Abbiamo mangiato sempre!”.

Non soltanto Patrizia Pellegrino, anche Alex Belli, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié e Manila Nazzaro non sono stati presi a Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti invece vedremo: Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli.

