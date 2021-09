Pechino Express 2022: cast, conduttore e inizio

È tutto pronto per il via della prima edizione di Pechino Express firmata Sky con Costantino della Gherardesca al timone. Ma chi saranno le coppie protagoniste?

Cast Pechino Express 2022- foto instagram.com

Costantino della Gherardesca sta per tornare nelle vesti di conduttore del survivor show targato Banijay Italia dopo il passaggio da Rai a Sky.

Tra pochi giorni le coppie protagoniste partiranno per il loro viaggio dal budget ridotto e dalle mille peripezie e molto presto i fan del programma potranno veder le loro avventure su Sky e NOW.

Il cast di Pechino Express 2022 è stato presentato ufficialmente attraverso i canali ufficiali dell’adventure show.

Gli atletici – Alex Schwazer e Bruno Fabbri ;

e ; Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara ;

e ; Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini ;

e ; I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio ;

e ; Le TikToker – Anna Ciati e Giulia Paglianiti ;

e ; I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride Vitale ;

e ; Gli Sciacalli – Fru e Aurora Leone ;

e ; Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes ;

e ; Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi ;

e ; Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

I protagonisti dovranno muoversi in Medio Oriente attraversando la cosiddetta rotta dei Sultani già percorsa da personaggi illustri come Marco Polo: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Dalla Cappadocia passeranno per Istanbul in modo da arrivare a Samarcanda percorrendo la Via della Seta e dopo si sposteranno a Petra e Dubai.

Tra le novità di Pechino Express 2022 ci sono le alternative all’autostop: cammelli, treni, barche, percorsi insidiosi e altro ancora.

Non ci resta che attendere la messa in onda di questa prima edizione di Pechino Express targata Sky e vivere le avventure entusiasmanti dei protagonisti.