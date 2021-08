Pensa a te è il nuovo singolo di Deddy, già disponibile a partire dal 15 agosto. Il cantante di Amici di Maria De Filippi 20 ha parlato del significato del brano in un post condiviso con i suoi fan sui social. Deddy ha infatti scritto: “Parla di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per noi stessi”.

Periodo molto positivo e interessante per il giovane artista. Ha anche ottenuto i primi sold out (a Roma e Milano) nelle tappe annunciate del suo tour previsto per dicembre 2021. Ma, intanto, nelle prime date estive, il pubblico non è mancato, anzi.

L’ex concorrente del talent show di Canale 5, ideato e condotto dalla famosa e popolare conduttrice tv Maria De Filippi, ha ringraziato il suo pubblico con un lungo messaggio sui social dopo il primo live.

Deddy ha esordito così: “Ciao belli… Ieri è stato il nostro primo live! Ci penso, guardo le foto, i video e mi sembra impossibile: vedermi su quel palco di fronte a voi, a cantare me stesso racchiuso nelle nostre canzoni, farlo insieme, tutti uniti tra note ed emozioni. La sera prima del live mi hanno scritto mamma e papà chiedendomi se fossi agitato. Credevo di non esserlo, ma quando sono arrivato dietro al palco… sentivo tutta la responsabilità di non deludervi, di non deludere me stesso – ha proseguito il giovane artista -, sentivo la responsabilità di emozionarvi ed emozionarmi. E mi è esploso il cuore di felicità vedendo i vostri occhi mentre cantavamo, coppie di fidanzati che si abbracciavano, amiche e amici che si dedicavano le canzoni… È bello sapere che la nostra musica ci lega così tanto – ha concluso – ed è ancora più bello condividerla con voi”.

Il suo post social, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like, condivisioni e commenti positivi ed entusiasti dei followers.