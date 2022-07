Pezzi è il brano dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne Maria Tona. Il testo è di Simone Di Tommaso, musica di Mattia Lamonica (MJ), registrato presso Qpop Studio. La regia del video è di Andrea Natale. Maria Tona è un personaggio intrigante, la punta di un iceberg che nasconde molto più di quanto la sua bellezza, prorompente vorrebbe mostrare e con questo singolo assolutamente “fuori dagli schemi”, Maria celebra la chirurgia estetica dicendo quello che “le donne non dicono”.

Un brano e un video leggeri al punto giusto in cui le donne e la loro bellezza sono al centro della scena come un’opera d’arte. Un inno liberatorio che sdogana la scelta di “ritoccare” qua e là, per volersi più bene, per piacere soprattutto a sé stessi. Il botox, il filler, il bisturi diventano protagonisti e complici, in Pezzi, canzone provocatoria della nota “regina della chirurgia”, con la quale Maria Tona si prende in giro da sola: “Non serve che la gente sottolinei che sono rifatta, perché sono la prima a dichiarare e raccontare cosa ho fatto. La mia è provocazione pura e sono la prima a ridere di me stessa. Non aspetto certo che siano gli altri a farlo”.

Nel video accanto a lei ci sono la sua famiglia, i suoi cinque figli, Noemi, Francesca e Giorgia Angeloni, Maddalena Angeli, che hanno fatto anche i cori e Alessandro Filippo Di Nepi, l’unico maschio della brigata, che chiude con una battuta il video. “Il gioco fa parte della mia vita – dichiara Maria – grazie ai miei figli che mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti fermi della mia esistenza, loro che, in qualche modo, mi hanno restituito una spensieratezza ed una gioventù che non ho mai vissuta”.

“Facile criticare le donne rifatte – sostiene Maria – ma io credo di avere fatto una cosa grande, eroica, mettendo al mondo i miei cinque figli. Lo specchio esiste e sappiamo riconoscere il bello. Io sono sempre stata bella, ma capivo che il tempo e le gravidanze avevano cambiato il mio corpo. Amarci e sentirci belle senza avere necessariamente il consenso di qualcuno ci fa vivere meglio. Credo che ognuno di noi debba potersi sentire bene nel proprio corpo e se qualcosa ci mette a disagio, perché non ricorrere alla chirurgia e risolvere? È come indossare abiti che ci fanno sentire belle o vestiti che mortificano la nostra figura e, soprattutto, la nostra anima”.

Pezzi di Maria Tona: il video ufficiale