Pier Paolo Catacchio e Fernando Augusto Francisco si sono lasciati: il Gay più bello d’Italia 2021 torna single

Pier Paolo Catacchio e Fernando Augusto Francisco si sono lasciati. Il vincitore del concorso Il Gay più bello d’Italia 2021 è tornato single. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa. Entrambi non si seguono più su Instagram. Una dolorosa rottura che è stata annunciata per primo da Fernando Augusto Francisco su Instagram Story.

Pier Paolo Catacchio e Fernando Augusto Francisco – Foto: Facebook

Fernando ha annunciato la notizia con queste parole su IS: “Credo che non sia il caso di mantenere il segreto. Io e Pier Paolo non stiamo più insieme. Il nostro matrimonio è finito e qualsiasi voce ci possa essere in giro, vi chiedo cortesemente di non credere a nulla e di non cercarci per parlarne. Ci divorzieremo e abbiamo bisogno di tempo e del nostro spazio. Grazie”.

PIER PAOLO CATACCHIO SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA AL VINCITORE DEL CONCORSO IL GAY PIU’ BELLO D’ITALIA 2021

Pier Paolo Catacchio e Fernando Augusto Francisco – Foto: Instagram

Dopo alcuni giorni di silenzio, il vincitore del concorso Il Gay più bello d’Italia 2021 ha scritto a malincuore una storia su Instagram: “Ragazzi siete in tanti a scrivermi e non ho la forza né la voglia di rispondere a tutti. Ho bisogno di tempo per restare solo e superare quanto accaduto. Vi ringrazio per il supporto e vi chiedo di non preoccuparvi. Sto bene, per quanto si possa star bene nel vedere come 6 anni possano essere cancellati con click e rimpiazzati con un altro, ma va accettato e superato tutto. Grazie ancora a tutti”.

Il successore di Antonio Veneziani, Pier Paolo Catacchio, ha lanciato un messaggio forte e importante a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione sentimentale e ha dimostrato ancora una volta di essere un degno rappresentante della comunità lgbt italiana anche in un periodo così difficile e travagliato della sua vita privata.

Forza Pier Paolo!