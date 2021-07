Pier Silvio Berlusconi conferma il ridimensionamento di Barbara d’Urso: “Quel tipo di infotainment a 360° è passato”

Pier Silvio Berlusconi ha confermato il clamoroso e chiacchieratissimo ridimensionamento di Barbara d’Urso a Mediaset durante la presentazione dei palinsesti tv. Confermate le chiusure definitiva di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Anche Pomeriggio 5 subirà un taglio netto come aveva già preannunciato Davide Maggio durante una recente diretta Instagram. Il patron di Mediaset ha dichiarato: “Quel tipo di infotainment non va più bene per questo periodo, è passato. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, potrà fare un prime time su Canale 5“.

In merito alla chiusura di Domenica Live per far spazio a Scene da un Matrimonio, Pier Silvio Berlusconi ha commentato: “C’è un cambiamento editoriale, vogliamo continuare ad arricchire e a diversificare. Riguardo la domenica non c’è nessun ripensamento al passato. Barbara d’Urso ha fatto un lavoro bellissimo e preziosissimo. Diciamo che la nostra percezione ci ha fatto intuire che quel tipo di infotainment a 360° è un po’ passato. Ci adattiamo ai tempi e ai cambiamenti di gusto. I due prodotti scelti per la domenica pomeriggio (Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo e Verissimo con Silvia Toffanin, ndr) sono femminili e familiari. Verissimo è anche molto apprezzato sia dal pubblico che dagli ospiti, che vogliono andarci: è una bella sfida“.

Sonora bocciatura per Elisa Isoardi. In merito al clamoroso addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, Berlusconi ha precisato: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti… è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”.

Davide Maggio su Instagram ha rivelato: “Fra Mediaset ed Alessia Marcuzzi? Divorzio per motivi economici. Le era stato proposto di fare ‘Scene da un Matrimonio’ e lei ha chiesto troppi soldi, è ciò che ci ha detto Piersilvio durante la conferenza stampa. Pare che non sapesse dell’addio a Mediaset, lo ha appreso anche lui dai social“.

Sempre in conferenza stampa, Berlusconi ha specificato: “La domenica dobbiamo spendere poco. Magari a gennaio potrebbe essere in onda“.