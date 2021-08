Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Parla Fariba Tehrani

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Matrimonio in arrivo per l’ex velino di Striscia la notizia e la showgirl di origini persiane? Il rumor sulle nozze dei due ex concorrenti del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 5, è stato diffuso dall’influencer Alessandro Rosica. “Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi – ha annunciato Rosica -. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio, con tanto di famiglia, quindi un figlio. Grandi preparativi per i ragazzi. Sempre più certa la loro storia d’amore, tutto vero. La fonte ufficiale sono io, Alessandro Rosica. Chi ruberà la notizia senza citarmi, andremo sotto i commenti e faremo buuuuuuuu vi adoro. In bocca al lupo Prelemi, che la vita vi sorrida, tanti auguri”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi – Foto: Instagram

I fan della coppia vip del jet set nazionale sono rimasti senza parole e hanno chiesto delucidazioni alla mamma di Giulia, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Fariba Tehrani. Anche lei non ne sa nulla: “Un matrimonio adesso per la Giulia e Pier? Ragazzi a me questa cosa non risulta proprio“.

Giulia non ha mai nascosto il suo desiderio di convolare a nozze con Pierpaolo. Quest’ultimo aveva dichiarato al Giffoni Film Festival 2021: “Ho capito subito che Giulia fosse la donna della mia vita. La amo più di ogni cosa. Con lei ridiamo tanto, mi fa divertire il suo essere buffa”.

Inoltre il modello ed ex velino del tg satirico di Canale 5 Pierpaolo Pretelli è nel cast dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021. “È ufficiale – aveva detto l’ex gieffino vip a Leggo -, parteciperò a Tale e Quale. Sono molto felice. Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista”. Conti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei concorrenti in gara sui suoi profili social: Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta, e, per finire, un vip misterioso, segnalato con tre punti interrogativi.