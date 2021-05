Pietro Delle Piane si rivolge a Barbara d’Urso: “Dammi il diritto di replica”

Pietro Delle Piane si è rivolto direttamente alla famosa e chiacchierata conduttrice tv Barbara d’Urso dalle pagine del settimanale Nuovo, chiedendo a gran voce il diritto di replica dopo la denuncia di Mediaset e Fascino per lo scivolone a Live – Non è la D’Urso del 14 marzo. Come ben ricorderete la società produttrice di Temptation Island e il Biscione hanno deciso di adire le vie legali contro il fidanzato della showgirl ed ex gieffina vip Antonella Elia poiché ha dichiarato in diretta tv a Live: “Ma dai è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”. Questa frase ha scatenato un vero e proprio pandemonio a Mediaset.

Il giorno dopo lo scivolone di Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso, su tutti i profili social delle trasmissioni della Fascino di Maria De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici di Maria De Filippi, è stato pubblicato il seguente comunicato stampa con una critica non molto velata nei confronti di Barbara d’Urso: “La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a Temptation Island nel corso della trasmissione Live non è la D’urso, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ‘è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo’, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island”.

Per poi aggiungere: “La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

Ora Pietro Delle Piane si è rivolto direttamente alla conduttrice tv di Mediaset dalle pagine di Nuovo, rivolgendole un appello: “Vorrei chiederle di potermi dare il diritto di replica”. Barbara accetterà di ospitarlo nei suoi programmi oppure avrà la meglio la Fascino e la De Filippi?