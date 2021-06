Pistolero di Elettra Lamborghini: testo e video ufficiale

Pistolero di Elettra Lamborghini è un fischio western, unito al coretto sospirante divenuto ormai cult, a sancire l’atteso ritorno sulle scene musicali della cantante. Ecco testo e video ufficiale della canzone. Pistolero è un favoloso cocktail dal gusto estivo, una vodka sour da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Elettra Lamborghini – Foto: Facebook

Pistolero di Elettra Lamborghini: il testo

Pistolero di Elettra Lamborghini: il video ufficiale

[Intro]Dimmi se sei un uomo veroUn pistoleroSai già dove mirareAmore criminale[Strofa 1]Mi chiami e non rispondo su FaceTimeHo un bikini solo per teMa non mando foto in directNon faccio mai la fila per il clubTi raggiungo dentro il privéMa tu parli solo di te [Pre-Ritornello]Hai castelli di carte di creditoMi dai tutto quello che ti chiedoPrometti l’Oceano PacificoIl Circolo Artico [Ritornello 1]Ma dimmi se sei un uomo veroUn pistoleroDai dimmi una bugiaPer farmi solo tuaCercavo solo un uomo veroUn bandoleroChe mi rubi il mareAmore criminaleTe amo, te quiero, tequilaBalliamo toda la nocheO toda la vidaDimmi s? sei un uomo veroUn pistoleroSai già dov? mirareAmore criminale [Strofa 2]Tu piña in spiaggia, io vodka sourSaremo ancora qui fino alla golden hourNessuno attorno, sembra SaharaE non ti preoccupare per il mio mascaraDimostrami chi sei oppure vaiIo voglio un bandito con meChe mi tratti come Beyoncé[Pre-Ritornello]Hai castelli di carte di creditoMi dai tutto quello che ti chiedoPrometti l’Oceano PacificoIl Circolo Artico [Ritornello 1]Ma dimmi se sei un uomo veroUn pistoleroDai dimmi una bugiaPer farmi solo tuaCercavo solo un uomo veroUn bandoleroChe mi rubi il mareAmore criminaleTe amo, te quiero, tequilaBalliamo toda la nocheO toda la vidaDimmi se sei un uomo veroUn pistoleroSai già dove mirareAmore criminale[Bridge]Te amo, te quiero, tequilaBalliamo toda la nocheO toda la vidaTe amo, te quiero, tequilaBalliamo toda la nocheO toda la vida [Ritornello 2]Ma dimmi se sei un uomo veroUn pistoleroDai dimmi una bugiaPer farmi solo tuaCercavo solo un uomo veroUn pistoleroSai già dove mirareAmore criminale.