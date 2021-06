Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, via prezzemolini e mostri del trash: la domenica di Canale 5 passa a Silvia Toffanin?

Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso tornerà con una veste nuova e forse con una riduzione della messa in onda a settembre. Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha parlato di cambiamenti importanti nel gruppo di lavoro e di cambio di argomenti: “Via prezzemolini e mostri del trash e maggiore spinta verso l’informazione”. Anche la domenica di Canale 5 continua a tenere banco sulla stampa cartacea e digitale. Dopo la chiusura totale di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso, i nomi in pole position per prendere il suo posto erano Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. Ora però a sorpresa è spuntato il nome della conduttrice di Verissimo nonché compagna storica del patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin. Subito dopo il salto troverete tutte le ultime news, indiscrezioni e anticipazioni.

Barbara d’Urso e Silvia Toffanin – Foto: Instagram

Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto su Dagospia: “Come Dagoanticipato l’unico impegno di Barbara d’Urso per la prossima stagione sarà Pomeriggio 5. Avevamo già accennato a una riduzione del minutaggio di 10-15 minuti (il sito di Davide Maggio punta sul dimezzamento della durata), magari con l’allungamento della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione“.

Il giornalista Davide Maggio ha scritto sul suo sito: “I giochi, giova ribadirlo, non sono ancora chiusi: nei prossimi giorni sono ancora previste riunioni e incontri per definire i palinsesti della prossima stagione televisiva delle reti Mediaset“.

C’è grande attesa per tutti questi probabili cambiamenti in casa Mediaset. In attesa dell’annuncio dei Palinsesti 2021-2022, Barbara d’Urso ha voluto lanciare questo messaggio subliminale a tutti sui social: “Parlano, parlano, parlano, ma io rido, rido, rido”.

Altre sorprese dietro l’angolo? Staremo a vedere. Stay tuned!