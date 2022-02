Prenditi cura di me, al via il primo reality dedicato al benessere psicofisico

Format originale e tema importante: il reality Prenditi cura di me sarà il primo show dedicato al benessere psicofisico. Scopriamone di più!

Prenditi cura di me- foto instagram.com

Il canale Ottochannel TV (visibile su 696 in Campania o in diretta streaming) ospiterà il primo reality show dedicato al benessere di corpo e mente e intitolato Prenditi cura di me.

All’interno del Caravaggio Sporting Village di Napoli, infatti, i protagonisti dello show ideato dallo psicoterapeuta e scrittore Massimiliano Gaudino impareranno a prendersi cura di loro stessi.

Ad accompagnare i sei concorrenti attraverso il percorso di rinascita fisica e interiore ci sarà un team composto da esperti e professionisti del settore.

L’ideatore si occuperà del percorso terapeutico mentre la nutrizionista Assia Venturelli seguirà il percorso alimentare e il personal trainer Francesco Pappadia si prenderà cura dell’allenamento.

Puntata dopo puntata, infatti, il programma racconterà il recupero di un benessere psicofisico da un lato e il percorso di rieducazione alimentare e dimagrimento dall’altro lato.

A presentare e a seguire il percorso di rinascita di Prenditi cura di me ci sarà la giornalista Simonetta Ieppariello.

Al termine del reality il concorrente che riuscirà a ottenere i risultati psicofisici migliori a livello complessivo vincerà un premio a sorpresa.