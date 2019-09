Ambra Lombardo e il seno rifatto: mastoplastica additiva per l’ex gieffina

Ambra Lombardo ha scelto di rifarsi il seno, perché il suo décolleté è troppo piccolo. La compagna dell’hair stylist Kikò Nalli si sottoporrà a un intervento di mastoplastica additiva il 27 settembre. Come ha rivelato alcune settimanale fa il settimanale di cronaca rosa Nuovo, l’ex concorrente del Grande Fratello e professoressa non ha nessuna intenzione di stravolgere il suo corpo, ma vuole semplicemente aumentare il seno di qualche misura, in modo da rendere il suo corpo un po’ più armonioso.

L’acconciatore dei vip Kikò Nalli non è mai stato d’accordo. L’ex marito della vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha infatti ribadito ieri a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Io non sono d’accordo perché a me piacciono le cose naturali. E poi penso che quest’intervento lo dovrebbe fare solo chi ha avuto problemi seri (sembra fare riferimento alla ricostruzione della mammella che si fa dopo aver avuto un tumore al seno, ndr). Però il professore gliel’ho presentato io. Abbiamo discusso e io mi sono molto arrabbiato. Le ho detto che mi piace così com’è. Siamo però arrivati a un compromesso: che faccia questa cosa e basta”.

Ora ha accettato la decisione di Ambra Lombardo del Grande Fratello 16, ma non vuole che quest’intervento diventi il primo di una lunga serie: “Lei ha il seno piccolo, questo è vero. Le ho detto che allora qualcosina in più si può mettere… anche se non avrei voluto. Ma questo è il nostro compromesso”.

Redazione-iGossip