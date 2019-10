Floriana Messina si è rifatta seno, labbra e naso. Il prima e il dopo dell’ex concorrente del Grande Fratello ha sempre diviso in due il popolo della Rete. Il fisico e l’aspetto esteriore della showgirl e tifosa vip del Napoli sono completamente cambiati negli ultimi anni. Prima di diventare popolare grazie al GF, Floriana rappresentava la classica ragazza comune acqua e sapone. Ora ha decisamente un altro aspetto, molto più sexy e prorompente.

Oggi l’ex gieffina sembra essere un’altra persona… è quasi irriconoscibile. Floriana Messina si è sottoposta a ben due interventi di mastoplastica additiva.

In un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi, la web influencer ha rivelato: “Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo dieta e accorgimenti”.

La modella è molto corteggiata dai calciatori: “Tifo da sempre Napoli. In modo goliardico ho iniziato a giocare con i miei follower su Instagram, mostrando il mio lato sexy con le maglie del Napoli. S’è scatenato il putiferio. Milioni di condivisioni, interviste, media e radio che improvvisamente si sono interessate a me. Il gioielliere di Diego Armando Maradona mi ha regalato un collier di diamanti con lo stemma del Napoli, poi sono arrivati regali vari. Il caos! Per non parlare dei corteggiatori”.

Floriana ha poi svelato come tanti calciatori di campionati esteri e della Serie A le facciano il filo: “Quanti calciatori ci provano? Una marea, ma non solo del Napoli e in Italia. Tutto succede su Instagram, attraverso i contatti privati. Ci provano con me calciatori del Manchester City, del Bayern Monaco, incredibile. La partenza è il classico invito a cena o il ‘kiss’. Tra gli stranieri posso dire Sergio “Kun” Aguero e Jerome Boateng, cognato di Melissa Satta. Tra gli italiani preferisco non fare nomi. Però ammetto che quelli dell’Inter si danno da fare. Ne ho contati cinque, anzi sei. Mauro Icardi? No. Lui è un bravo ragazzo. Wanda Nara ha avuto fortuna: bello, fedele, ricco”.

Floriana Messina conduce un programma di calcio per una tv locale, ma sogna di recitare in un cinepanettone. L’imprenditore e regista Aurelio De Laurentiis concederà una chance all’ex gieffina?

Redazione-iGossip