Giorgia Venturini si è rifatta il seno due volte

Giorgia Venturini si è rifatta il seno per ben due volte. La showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si è dunque sottoposta a due interventi di mastoplastica additiva. L’amica vip dell’ex consigliera regionale del PDL della Regione Lombardia, Nicole Minetti, ha confessato al programma radiofonico di Radio 24, La Zanzara, che i due interventi di mastoplastica non li ha pagati, poiché sono stati regalati da amici chirurghi.

La showgirl del programma sportivo di Italia 1, Tiki Taka, ha dichiarato: “Dotata di plastica? Non sono contro la chirurgia plastica. Dove si può migliorare, perché no? Io le mie tette le ho rifatte due volte”.

La soubrette ha poi mostrato e messo in mostra i suoi piedi, per sottoporli al giudizio di Giuseppe Cruciani, come al solito accompagnato da David Parenzo. “Hai un piede egizio – ha detto Cruciani -, in cui l’alluce è più lungo delle altre dita, che vanno perfettamente in decrescendo. Hai qualche callo però…”. Giorgia ha replicato “Colpa delle scarpe alte, o del fatto che in estate cammino scalza”. Il conduttore radiofonico ha comunque sottolineato: “Il voto comunque è sette, li hai portati anche smaltati”.

Cruciani ha poi incalzato la soubrette: “A noi interessano più i piedi delle tue tette che abbiamo visto nel famoso scatto di Wanda Nara, forse sono troppo rigide o no?”. Giorgia ha spiegato: “Le mie sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. No, guarda, sono tutta naturale, poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù… Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…”.

La showgirl non è mai andata a letto con una donna, ma non ha escluso questa possibilità in futuro. Ogni tanto usa i sex toys, sia da sola sia con un uomo. Per quanto riguarda la politica, Giorgia è una fedelissima berlusconiana.

Redazione-iGossip