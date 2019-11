Giulia De Lellis si è rifatta labbra e seno. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è tornata a parlare di questo argomento con i suoi follower su Instagram Story.

Una sua follower ha domandato: “Filler alle labbra? Consigli? Dopo averlo fatto devi adottare particolari comportamenti a riguardo?”. La chiacchierata autrice del libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza! ha così risposto: “No, nessuna. Ma attenzione! Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto prudente: “Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciotelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha comunque affermato che si sottopone ancora alle punturine: “Se potete evitare, evitate. Se avete voglia di farlo (come ho fatto io) fatelo davvero poco. 1,2 volte l’anno se necessario”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sulla web influencer e stilista Giulia De Lellis!

Redazione-iGossip