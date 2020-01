Ilaria Teolis di Temptation Island si è rifatta il seno. L’ex compagna di Massimo Colantoni è fidanzata da poco con Andrea e nel programma ha conosciuto due sue grandi amiche, Katia Fanelli e Nunzia Sansone.

Durante le festività natalizie, l’ex concorrente di Temptation Island è volata con Andrea alla volta di Sharm El Sheik. Ha condiviso alcune foto in costume sui social, sfoggiando un fisico perfetto e un seno nuovo.

Molte followers si sono scagliate duramente contro Ilaria, accusandola di essere finta e falsa. Altri l’hanno accusata di essere bugiarda e scaltra.

Ilaria ha replicato così alle critiche: “Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema. Non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover fare tante spiegazioni. Buona giornata”.

E voi che cosa ne pensate? Siete a favore della chirurgia estetica? E della chirurgia plastica?