Jane Alexander si è rifatta il seno? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attrice protagonista della storica fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva?

I rumor sono iniziati a circolare con una certa insistenza sul web nelle ultime settimane e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha voluto fare chiarezza sul suo profilo Instagram.

Dopo l’esperienza nella Casa più spiata e famosa d’Italia, l’attrice Jane Alexander si è detta completamente rinata: “Giorno della partenza. Di nuovo stanza del sale. Spa. Acqua. Acqua da bere, acqua che scorre sulla mia pelle, acqua della piscina, acqua profumata della doccia emozionale. Penso a queste settimane, alle cose nuove che ho imparato e scoperto su di me. Sono in una fase bellissima, in totale rinascita, luminosa, brillante”.

Dopo aver calorosamente consigliato ai suoi follower di acquistare un libro, Jane ha specificato: “Non mi sono rifatta le tette”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Jane dopo aver avuto una breve relazione d’amore con l’ex velino di Striscia la Notizia Elia Fongaro è tornata insieme con il suo ex fidanzato storico, Gianmarco Amicarelli.

Sui rispettivi profili Instagram spiccano diversi scatti di coppia che documentano la loro ritrovata serenità e felicità. Auguri!

Redazione-iGossip