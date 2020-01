Jessica Mazzoli si è rifatta il seno per superare una grande insicurezza

View this post on Instagram

Non avrei mai pensato di sottopormi ad un intervento di chirurgia estetica,anzi!nonostante vivessi con una forte insicurezza ovvero :il mio seno, sfiorito da un lungo allattamento durato 2 anni , di cui vado più che fiera! Se me l’avessero detto qualche mese fa avrei detto “siete pazzi!” … Ho avuto la fortuna però di conoscere @proflorenzetti che tramite la sua professionalità e conoscenza ha permesso che una grande insicurezza potesse venir meno nella mia vita ! Mi sono affidata alle sue mani e lo farei altre 100 volte! Oggi per la prima volta dopo 7 anni ho indossato un abito che avevo particolarmente a cuore! Oggi per la prima volta dopo 7 anni non vedo l’ora di prendere il sole in topless! E vedere quella parte di me sempre nell’ombra,finalmente dello stesso colore del resto del mio corpo! Ringrazio di vero cuore @proflorenzetti , luminare nel suo campo. Non l’avrei fatto con nessun altro! Purtroppo oggi non è stato possibile mostrarvi questo percorso da vicino , ma la tv è bella perché è inaspettata, e quando c’è qualcosa di inaspettato significa che è reale! Quindi non vedo l’ora di raccontarvi questa mia esperienza in una nuova puntata da @barbaracarmelitadurso ?? @livenoneladurso @jmonteiro_milano @jennymonteiroprestes_ #livenoneladurso #barbaradurso #chirurgiaestetica #chirurgia #chirurgoplastico #professorlorenzetti #lorenzetti #pietrolorenzetti #seno #mastoplastica #mastoplasticaddittiva #positivevibes #newme #topless #instagood #italia #italy #italiangirl #music #j #evviva #life #canale5 #pomeriggio5 #domenicalive #mediaset #jennymonteiromilano