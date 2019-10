Mila Suarez si è rifatta seno e naso per Alex Belli: “Ora sono pentita”

Mila Suarez si è rifatta il seno e il naso per Alex Belli. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello si è pentita della chirurgia plastica e della chirurgia estetica. La showgirl italo-marocchina ha rivelato al settimanale Di Più di essersi rifatta per piacere al suo ex fidanzato.

“Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo – ha confessato Mila -, ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al décolleté, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia”.

La bella marocchina del GF16, Mila Suarez, ha poi rivelato che non rifarebbe mai questo tipo di operazioni: “Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”.

L’attore, modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha sempre sostenuto che Delia Duran sia arrivata un mese e mezzo dopo la fine della relazione d’amore con l’ex gieffina Mila Suarez. In sintesi non ci sarebbe stato nessun fidanzamento!

Redazione-iGossip