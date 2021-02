Nicole Aniston si è rifatta il seno per la terza volta. La 33enne attrice a luci rosse si è sottoposta a un intervento di mastoplastica riduttiva. La star di film adult ha iniziato la sua carriera ben 11 anni fa. Oggi vanta oltre 3,2 milioni di follower. Molti fan italiani la paragonano alla famosa conduttrice tv nonché moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi.

Nicole Aniston – Foto: Instagram

Barbara Costa ha scritto su Dagospia: “Nicole Aniston, col suo corpo perfetto conquistato in palestra, e con accorgimenti chirurgici, ha rifatto il seno 3 volte, la prima a aumentarlo, la seconda a perfezionarlo, fino a togliere le protesi e a ridurselo (dicono) lipofillandoselo (e chiedendo previo-parere social ai fan). Nicole fa parte del vecchio gruppo di po***star su cui – è lei a rivelarlo, al Daily Beast – gli agenti premevano affinché si pompassero le tette: più tette, più ingaggi po**o, più guadagni, era questo il leitmotiv in voga fino a qualche tempo fa, leitmotiv andato a farsi f*ttere con la armata social”.

Per poi concludere: “Proporre al pubblico un corpo anche rifatto ma secondo altri canoni, ma di più esibendo al pubblico un corpo con le sue (im)perfezioni, ha oscurato il modello bambolona californiana che, per carità, trova posto nel porno, ma non più come prima. E allora, che fare, della po**o-noia sui social? Passata l’emergenza pandemica, vaccinato pure il mondo del po**o, si tornerà a girare sui set come e più di prima. Sono le or*e, le ammucchiate che mancano! Se penso a tutti quei sederi, e liquidi, e ca**i e vagine inoperanti, in forzata aspettativa, e che non aspettano che tornare in ere… azione!”.