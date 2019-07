Paola Saulino prima e dopo: abuso di Photoshop o si è rifatta? Foto ritoccata oppure si è rifatta gli zigomi e anche il naso? L’ultimo scatto social condiviso dalla web influencer, attrice e fotomodella campana sta catenando una raffica di reazioni sul web.

Noi di iGossip.it abbiamo creato questa foto collage, prendendo in esame uno dei suoi primi scatti social risalente agli inizi della sua carriera di web influencer e il suo ultimo scatto condiviso con i suoi numerosi follower su Instagram.

In uno dei suoi primi scatti social condivisi su Instagram e presente a sinistra, la star del Pompa Tour sembra essere la sosia dell’ex ministra del Governo Renzi Maria Elena Boschi. Appare in tutto il suo splendore e al naturale con un sorriso davvero radioso e contagioso. Nel secondo scatto presente a destra, l’attrice prorompente campana sembra essere un’altra persona. I tratti somatici del viso sono completamente diversi. Secondo alcuni fan perché si è rifatta. Secondo altri perché ha abusato di Photoshop. Anche noi optiamo per la seconda opzione, e voi? Che cosa ne pensate? Era più bella prima oppure ora?

Redazione-iGossip