Raffaella Fico si è rifatta il seno a 22 anni: “Ha i suoi pro e i suoi contro”

Raffaella Fico si è rifatta il seno a 22 anni. La bellissima e sensuale showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ne ha parlato a Storie Italiane. Ospite nel salotto tv di Eleonora Daniele, Raffaella Fico ha parlato di bellezza e delle polemiche che hanno travolto Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020. Al tempo stesso si è parlato molto di chirurgia estetica e chirurgia plastica.

Raffaella Fico in costume in vacanza al mare – Foto: Instagram

L’ex compagna del calciatore del Brescia, Mario Balotelli, ha colto l’occasione per parlare anche della sua esperienza personale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato a Eleonora Daniele: “Anche io ho rifatto il seno e comunque prima di rifarlo ho riflettuto, ho fatto un percorso interno mio“. Non è una scelta semplice e facile, ma bisogna essere sicuri e determinati per poi non pentirsene dopo.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha aggiunto come lei abbia scelto di operarsi per stare meglio col proprio corpo. Un desiderio nata da una forte consapevolezza: “Io l’ho fatto comunque a 22, 23 anni. È sempre un intervento chirurgico che ha i suoi pro e i suoi contro“. Ha invitato le donne a non esagerare con la chirurgia estetica e plastica per non diventare tutte uguali.

Raffaella Fico in costume al mare – Foto: Instagram

Raffaella non ha parlato della sua nuova e bellissima storia d’amore con il ricco imprenditore fiorentino, Giulio Fratini. Uno dei cento talenti under 30 e l’ex gieffina stanno insieme da diversi mesi e sono innamoratissimi.

Raffaella Fico e Giulio Fratini sulla Costiera Amalfitana – Foto: Instagram

Restate sintonizzati su iGossip.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!