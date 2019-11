Rodrigo Alves cambia di nuovo look: ora il Ken umano ha i capelli lunghi

Rodrigo Alves ha cambiato di nuovo look. Dopo essersi sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico soltanto di recente, ora il Ken umano ha i capelli lunghi e biondi. La star del Grande Fratello inglese sembra assomigliare molto a Barbie, piuttosto che al compagno della mitica bambola.

Lo scorso mese aveva cambiato di nuovo acconciatura, a tal punto che molti fan italiani avevano sottolineato che somigliava molto a Ilary Blasi. Il Ken umano sfoggiava una chioma più lunga e un colore molto trendy. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese Rodrigo Alves aveva categoricamente smentito questa somiglianza al look di Ilary: “Buongiorno ragazzi, tantissime persone mi inviano messaggi dicendomi che voglio assomigliare a Ilary Blasi. No scusa, non voglio essere uguale a lei. Neanche la conosco. Non l’ho mai vista in tv”.

Ora la guest star del Grande Fratello di Barbara D’Urso ha cambiato nuovamente acconciatura, scatenando una raffica di reazioni dure e contrastanti in Rete.

In molti pensano che abbia una parrucca, per nascondere un segreto. Altri ancora l’accusano di non avere più nulla di Ken umano, ma di essere ormai Barbie. E voi che cosa ne pensate?

