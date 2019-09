Rodrigo Alves pentito della chirurgia estetica e plastica: lo sfogo amaro del Ken umano

Rodrigo Alves si è pentito della chirurgia estetica e della chirurgia plastica. Il Ken umano si è sfogato dalle pagine del tabloid britannico Daily Mail. Ha confessato di essere perennemente a dieta per non avere problemi con le sue 22 liposuzioni. Ma ora ha detto basta perché aveva perso la felicità e la serenità. Anche lui entra di diritto nel club dei pentiti della chirurgia.

“Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi, io ho 36 anni e non voglio più essere magro – ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese -. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono”.

La guest star del GF15 di Barbara D’Urso ha poi continuato: “Negli ultimi sette anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente, ed oggi mi rendo conti che, nonostante i miei sforzi e il mio corretto stile di vita che ho sempre avuto, non sono mai stato completamente felice. Sono sempre stato a dieta per il pericolo di problemi con le 22 liposuzioni a cui mi sono sottoposto ed oggi sto finalmente imparando a lasciarmi andare e a capire che va bene non essere perfetto”.

Ora il Ken Umano Rodrigo Alves ha messo su un bel po’ di chili, ma è felice. “Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti – ha detto Rodrigo -, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”.

Di recente è stato in vacanza in Thailandia per due settimane e pur essendo cristiano è rimasto molto affascinato dalla fede buddista.

