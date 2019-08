Soleil Sorgé non si è rifatta il seno, ma è a favore della chirurgia estetica. La fidanzata dell’ex gieffino ed ex naufrago vip Jeremias Rodriguez ha espresso la sua opinione su Instagram.

Una follower le ha consigliato di non rifarsi il seno per non correre il rischio di somigliare a tutte le altre. Soleil ha apprezzato questo commento, ma ha invitato i suoi fan a non essere troppo severi nei riguardi di chi sceglie di ricorrere alla chirurgia estetica.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez ha dichiarato: “Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così, non comprendo il perché di queste parole. Immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con sé stesse, piacersi di più, magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui, per favore. Basta poco per passare dal complimento al paragone. E già viviamo in una società che lo fa abbastanza”.

Per quanto riguarda la sua storia d’amore, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sono andati a convivere in un appartamento preso in affitto, dopo aver superato un periodo piuttosto difficile.

Redazione-iGossip