Vanessa Cinelli di Temptation Island si è rifatta il seno? Una delle protagoniste dell’edizione 2019 del fortunato e seguitissimo programma televisivo, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, è al centro del gossip nazionale in questi ultimi giorni perché sarebbe in love con Vittorio, ex fidanzato della fotonica Katia, e anche perché secondo diversi fan si sarebbe sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva.

La single tentatrice del programma tv di Canale 5 ha sfoggiato un nuovo décolleté sui social, facendo mandare in tilt gli ormoni dei suoi fan maschietti.

Molto prima della sua esperienza a Temptation Island, Vanessa Cinelli aveva un décolleté molto più contenuto rispetto ad ora, dato che appare molto più florido e prosperoso.

Secondo i fan di Temptation Island, Vanessa Cinelli si è regalata un seno nuovo dopo questa esperienza in tv. E voi che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip