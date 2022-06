Prodotti make-up essenziali per l’estate

Sfoggiare un trucco viso impeccabile anche d’estate, quando le temperature si fanno roventi e si ha poca voglia di truccarsi? È possibile se si utilizzano i prodotti giusti, adatti per il periodo estivo. Questi hanno speciali formulazioni che idratano la pelle e la preparano in modo adeguato per un trucco normalmente più leggero rispetto a quello usato durante i mesi freddi, ma lo stesso impeccabile e capace di illuminare anche le serate più torride.

Una skincare accurata per un make-up perfetto

D’estate come d’inverno, la skincare routine deve essere alla base del trucco viso. Dopo un’accurata detersione, e solo dopo aver applicato le creme, si passa dunque al trucco, che deve essere impalpabile e soprattutto leggero. Oltre alla classica pulizia del viso, si consiglia di effettuare una volta alla settimana uno scrub purificante, capace di portare via ogni traccia di crema solare e di pelle morta, e una maschera idratante, per rigenerare la cute stressata dall’afa. Per quanto riguarda la crema giorno, si dovrebbero prediligere le formulazioni con SPF, oppure si può optare direttamente per una crema solare viso dalla consistenza delicata e di facile assorbimento.

Trucco base per il viso minimal e protettivo

Addio a prodotti densi e coprenti: i fondotinta si fanno più leggeri, da applicare facilmente con le dita. Si può scegliere tra un fondotinta con SPF, che offre protezione ed uniforma l’incarnato, o una BB cream, più leggera di un fondotinta e facile da applicare, perfetta a tutte le età. Il segreto è applicare una base trucco leggera, mentre chi desidera un trucco più elaborato può proseguire con un blush, dai toni rosati o ambrati, oppure un illuminante per scolpire i lineamenti e mettere in risalto i punti di forza del viso.

Focus su occhi e labbra

Anche chi non ama truccarsi troppo non potrà fare a meno di focalizzare l’attenzione sugli occhi: grazie ad un mascara volumizzante, lo sguardo sarà infatti più penetrante e seducente. Non è necessario optare per forza per un ombretto, ma è essenziale mettere un lipgloss leggero, di un colore rosato o aranciato, per proteggere le labbra e renderle più morbide. I lucidalabbra sono spesso formulati in modo da nutrire oltre che rendere immediatamente più belle e sane le labbra, per questo sono un must irrinunciabile per il trucco dell’estate. In alternativa si possono scegliere dei burrocacao colorati o dei rossetti con protezione SPF.

Pochi trucchi per un look da vacanza!

Per un look che durante i mesi estivi vada bene in spiaggia ma anche in città meglio scegliere sempre la semplicità. Una base viso impeccabile è una tela su cui costruire un trucco semplice ma d’effetto, luminoso e che duri il più a lungo possibile nonostante le temperature alte. Grazie a prodotti mirati si può creare un make-up naturale che diventa subito perfetto anche per la sera e per gli aperitivi in spiaggia.

Non servono troppo prodotti per apparire curati ed in ordine, ma anche alla moda e di tendenza: basta conoscere i propri punti di forza e andarli a valorizzare con il trucco giusto. Inoltre, in vista delle vacanze, può ritornare utile avere pochi prodotti essenziali da poter infilare senza problemi nel beauty case. Tra i prodotti make-up di Douglas si può trovare tutto il necessario per un trucco completo, anche sotto forma di formato viaggio!