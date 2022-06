Punti di vista è il nuovo talk show di Go-Tv. Il debutto è previsto per lunedì 6 giugno in seconda serata in onda sulla nuova realtà nazionale visibile in tutta Italia sul canale 68 del digitale terrestre diretta dal produttore Riccardo Scarlato. Al timone del format ci sarà Kevin Dellino, presentatore tv attivo nel settore dell’intrattenimento da 25 anni.

Trasmesso in diretta nazionale, il format affronterà temi di stretta attualità e gossip, e ad offrire il proprio punto di vista saranno celebrità, esponenti dello sport e della politica, giornalisti e influencers, talvolta chiamati a intervenire su storie vere, raccontate, in studio o in collegamento, da chi le ha vissute.

Ad animare le dinamiche del dibattito contribuirà l’accurata selezione di opinionisti che, in proposito ad ogni tema discusso, manifestano idee divergenti, così da favorire il confronto e solleticare il senso critico dei telespettatori. Gli argomenti saranno approfonditi con l’ausilio di servizi esclusivi e di collegamenti con inviati nelle varie regioni del Bel Paese.

Al timone del format, Kevin Dellino, che torna in tv dopo l’esperienza da reporter a Buon Pomeriggio, per Michele Cucuzza e Stefania Orlando. Entusiasta dell’ingaggio, il conduttore ha chiosato: “Per me è una grande chance, mi riprometto di sfruttarla facendo informazione con senso etico e un pizzico di leggerezza. Oltre ad un ritorno in tv, Punti di Vista costituisce per me un debutto in prima serata, per di più in diretta nazionale. Sto lavorando per essere all’altezza del ruolo e delle aspettative di chi me l’ha affidato, e mi sto impegnando per offrire contenuti coinvolgenti, di spessore e che strizzino l’occhio al sano intrattenimento. Oggi ce n’è tanto bisogno. Gli imprevisti non mancheranno, ma so già che per affrontarli farò ricorso alle mie armi migliori: professionalità e autoironia“.

La parte aurorale è curata dallo stesso Kevin Dellino con la collaborazione di Fabrizio Maria Barbuto, giornalista che collabora con alcuni tra i più celebri quotidiani e settimanali nazionali e Flavio Iacones, anche egli giornalista professionista nonché già autore di successo di altri format televisivi, che di recente sta attraversando un periodo di successo per il format Affinity del quale è autore e content creator essendo il primo reality social della tv italiana.

La regia è affidata a Giovanni Pelucchi. Le musiche e la grafica sobo curate da Michele Gallo. Tra gli inviati figurano Livia Bulku e Doralisa Campanella reduci entrambe dagli ottimi successi d’ascolti di Go-Music e Backstage.

Il look del conduttore è totalmente curato dallo stilista Andrea Ubbiali. Gli accessori sono di Wire – Capricci Pendenti for Man di Lara Carbobaro.