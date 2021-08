Quando finiscono i saldi estivi 2021? Tutte le date delle Regioni: dalla Lombardia al Lazio

Quando finiscono i saldi estivi 2021? Questa domanda se la stanno ponendo in molti anche perché si avvia la conclusione della bella stagione. D’altronde l’estate sta finendo e tanti consumatori vorrebbero approfittare di questi ultimi giorni per concludere gli ultimi acquisti e magari anche regali in vista del Natale 2021. Altri ancora vorrebbero farsi soltanto un’idea per sorprendere il proprio partner anche durante la bollente stagione. Molte coppie invece sono pronte a fare gli ultimi acquisti per i proprio figli in vista della partenza dell’anno scolastico.

Saldi estivi – Foto: Pixabay.com

Anche i saldi online coincidono con quelli nei punti vendita e possono essere ancora più convenienti: da Zara a Decathlon, da Zalando ad Asos fino a Yoox, Wish e Shein. Occorre comunque far riferimento ai vari siti degli store per i dettagli su inizio saldi, durata e convenienza delle promozioni. Amazon ha invece già dato il via alle promozioni il 21 e 22 giugno con l’Amazon Prime Day 2021.

Generalmente le date dei saldi estivi variano da Regione a Regione. Di norma il periodo di saldi, sia estivi che invernali, è di due mesi. Nelle regioni che iniziano il 3 luglio terminano quindi il 31 agosto, ma in molte parti d’Italia si troveranno sconti e promozioni eccezionali nei negozi anche a settembre inoltrato, per facilitare il ricambio stagionale e il riassortimento della merce. Ad esempio i saldi estivi termineranno tardi, vale a dire fino al 30 settembre in Basilicata, tra le ultime a toglierli insieme alla Puglia, dove i saldi sono scattati da calendario il 24 luglio e termineranno il 15 settembre.

E nelle altre Regioni? Ad esempio in Lombardia e Lazio? A Milano e nelle altre città lombarde i saldi estivi 2021 vanno dal 3 luglio al 31 agosto. Nel Lazio i saldi estivi sono cominciati ufficialmente sabato 3 luglio, con possibilità per i negozianti di effettuare vendite promozionali con ribassi di prezzo 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Nel Lazio i saldi estivi sono terminati il 13 agosto. Ecco le date di inizio e fine dei saldi estivi 2021 di tutte le Regioni italiane.