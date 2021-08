Il rossetto rosso è un alleato di bellezza intramontabile in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e superare ogni moda. Ma quanto conosciamo le sfumature del rossetto rosso?

Rossetto rosso- foto pixabay.com

Si fa presto a dire “rossetto rosso” se non si conoscono le varie sfumature del colore, lasciando così spazio a errori e privandosi di infinite possibilità.

Dal rosso fragola al rosso grenadine fino al rossetto rosso marrone: il mondo del rossetto rosso promette di soddisfare qualunque esigenza e regalare look davvero incredibili.

Tuttavia la maggior parte delle make-up addicted, specie quelle alle prime armi, finisce per usare le sfumature di rosso più conosciute, come il corallo per esempio.

In realtà la conoscenza delle varie sfumature del rossetto rosso può aprire incredibili possibilità di make-up, cambiando il look e stupendo ogni volta.

Le sfumature del rossetto rosso

Un make-up impeccabile passa anche e soprattutto dalla scelta consapevole dei cosmetici: tonalità, texture e finish.

Il modo migliore per scegliere la tonalità di rosso resta quello di conoscere le varie sfumature del rossetto rosso. Ecco i più apprezzati: