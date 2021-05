Quanto guadagna Sangiovanni di Amici di Maria De Filippi grazie ai suoi album? Il giovanissimo rapper Damian Giovanni Pietro è uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre e influente conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi. Gli inediti Gucci Bag, Lady e Tutta la Notte hanno riscosso grande successo di critica e pubblico. Il rapper è in love con la ballerina Giulia Stabile ed è uno dei beniamini del pubblico oltre ad essere uno dei grandi favoriti per la vittoria finale di Amici.

Sangiovanni – Foto: Facebook

Non sopporta le falsità e dice che la musica è tutta la sua vita. A Vicenza frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro, lo stesso della cantante Madame, altra grande e giovanissima scoperta del Festival di Sanremo 2021 di Amadeus e Fiorello. Madame e Sangiovanni sono molto amici.

Prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, aveva già pubblicato Non+ (giugno 2020) e Parano!a (maggio 2020) con Sugar Music, etichetta discografica di Caterina Caselli.

Nella scuola di Amici realizza sia Gucci Bag che Lady, due canzoni che hanno già molti passaggi in radio. Nel 2021 realizza Tutta la Notte, prodotta da Dardust del produttore discografico Dario Faini. Stash ha elogiato il giovanissimo rapper, dichiarando che il suo è un dono.

Entrambe le canzoni hanno avuto un buon successo, tanto da conquistare il disco d’oro. Lady ha ottenuto il disco d’oro a marzo, con 35mila copie vendute e in seguito ha raggiunto anche la soglia del disco di platino, con oltre 50mila copie vendute/scaricate. Tutta la notte ha ottenuto il primo riconoscimento con il disco d’oro.

Quanto si guadagna per ogni copia venduta? Per ogni cd in copia fisica venduto, l’artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, al cantante vanno tra gli 11 e i 16 centesimi.

Pertanto nel caso di Sangiovanni, Lady con 50mila copie, dovrebbe aver portato un guadagno di 5.500 euro (se si prende come riferimento la soglia minima di 0.11 centesimo per download). Guadagni simili anche per Tutta la notte.

Sangiovanni potrebbe anche vincere Amici e in questo caso il montepremi è di 150.000 euro, ma ci sono anche altri premi, come quello della critica o dello sponsor, che possono far vincere tra i 20.000 e i 50.000 euro ai giovani artisti del talent show di Canale 5.