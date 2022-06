Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata in discoteca? Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Pipol tv. L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e conduttore di Made in Sud prenderebbe 15.000 euro per un’ora di djset, ma nel prezzo non sono incluse le sponsorizzazioni social per i locali.

Stefano De Martino – Foto: Facebook

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata – si legge su Pipol tv -. Esattamente quindicimila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compresso?”.

Tre anni fa il settimanale Spy aveva pubblicato i presunti cachet dei dj vip. Secondo il magazine, il marito della celebre conduttrice tv, showgirl e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez nel 2019 prendeva 15.000 € a serata, la stessa cifra del 2022.

Stefano e Belen Rodriguez: amore a gonfie vele

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua storia con Belen procede a gonfie vele.

Lo scorso mese Belen aveva parlato dei presunti tradimenti del marito Stefano De Martino durante una puntata del famoso programma tv di Italia 1, Le Iene. La celebre, famosa e influente showgirl, conduttrice tv e influencer argentina naturalizzata italiana aveva ammesso di aver pensato di essere stata tradita, ma aveva anche aggiunto di non averlo mai scoperto: “Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente“.

Belen poi si era prestata ad un gioco del collega Teo Mammucari, che l’aveva messa davanti a delle possibili corna vip: “Se Stefano De Martino dovesse tradirmi con una tra Cecilia Rodriguez e Iva Zanicchi? Oddio con mia sorella mai quindi la Zanicchi. Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Con un uomo come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No sempre Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella“.