Quanto ne sai di eyeliner adesivo?

L’applicazione dell’eyeliner continua a essere un problema per le make-up addicted, nonostante trucchi e consigli. In loro aiuto arriva l’eyeliner adesivo. Di cosa si tratta?

La conoscenza dei vari tipi di eyeliner e delle tecniche per realizzare un tratto di eyeliner perfetto senza sbavature può non bastare per delineare lo sguardo in modo impeccabile.

Anche chi ha la mano più ferma può scivolare in errore realizzando due tratti di eyeliner diversi tra loro che creano disarmonia tra gli occhi.

Molte make-up addicted rinunciano all’eyeliner in favore della matita occhi (molto più versabile e gestibile) mentre altre ricorrono addirittura all’eyeliner semipermanente.

Una soluzione a metà strada tra la rinuncia e la specie di tatuaggio è l’eyeliner adesivo, vale a dire uno stick che consente di avere un tratto di eyeliner perfetto in pochissime mosse.

Perché usare un eyeliner adesivo?

L’eyeliner adesivo è la soluzione pulita e veloce che permette di avere un tratto di eyeliner preciso e impeccabile, anche quando si va di fretta.

Questi stick sono appositamente progettati per essere applicati sulle palpebre e regalare un tratto di eyeliner preciso e speculare.

In pratica si tratta di linee di eyeliner già disegnate e pronte all’uso su ciascun occhio, quello destro e quello sinistro.

Come applicare un eyeliner stick

L’applicazione degli eyeliner adesivi è semplice e intuitiva, ma richiede qualche piccola attenzione per evitare errori.

La prima cosa da fare è struccare le palpebre in quanto i residui di trucco potrebbero dare problemi nell’applicazione. Questo non significa rinunciare al make-up occhi ma realizzarlo dopo (senza coprire il tratto).

A questo punto è necessario prelevare la linea di eyeliner dalla custodia e attaccarla in prossimità della linea naturale delle ciglia usando una pinzetta ed esercitando un po’ di pressione.

Se la linea di eyeliner dovesse apparire troppo lunga rispetto al taglio degli occhi allora è possibile tagliarla per adeguarla ai propri occhi.

Infine, se ci si accorgesse della presenza di alcuni spazi vuoti, si può usare un eyeliner tradizionale per colmare vuoti e rendere tutto impeccabile.