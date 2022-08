Raffaella Fico è tornata single: amore finito con Piero Neri. L’ha annunciato lei stessa attraverso il suo box domande delle storie di Instagram. La loro love story è giunta al capolinea e tanti suoi fan sono pronti per conquistarla. Una storia d’amore che è finita nel peggiore dei modi.

Raffaella Fico in costume in vacanza al mare – Foto: Instagram

Raffaella Fico e Piero Neri, insieme dal 2021, sembravano una coppia estremamente solida e affiatata. Anche durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip i due avevano fatto di tutto per mostrare quanto grande fosse il loro amore tra mazzi di fiori, aerei con striscioni che volavano sulla casa, gioielli preziosi e la promessa di sposarsi una volta usciti dal reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Ora è arrivata la rottura che è stata ufficializzata dall’ex naufraga dell’Isola dei famosi ed ex gieffina vip Raffaella Fico attraverso il suo box domande delle storie di Instagram. Alla domanda di un suo follower che le ha chiesto come procede la sua relazione con Piero, la showgirl e modella ha risposto a sorpresa: «A dire il vero l’ho lasciato… non sono più fidanzata. Lasciamo stare… brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione».

Forse la tanto agognata proposta di matrimonio non è più arrivata? Raffaella Fico non aggiunge altro ma sembrerebbe aver messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con l’imprenditore.

Porte aperte, invece, alla possibilità di entrare nuovamente all’interno della casa del GF Vip: «Sì lo rifarei, è stata un’esperienza fantastica anche se breve».

Di certo nella casa del GF Vip 7 vedremo come concorrenti Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Pamela Prati e Sarah Altobello. Su quest’ultima siamo stati noi di IGOSSIP.it a lanciare lo scoop proprio ieri: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.