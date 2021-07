Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: botta e risposta con Milly Carlucci sui social

Raimondo Todaro ha annunciato di lasciare per sempre il talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, mediante un post condiviso con i suoi follower di Instagram. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia – ha esordito Raimondo Todaro -, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.

Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le Stelle

L’ex insegnante di ballo dello show tv di Milly Carlucci ha poi continuato: “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

L’ex insegnante di Ballando con le Stelle approderà a un altro talent show televisivo, Amici di Maria De Filippi. TvBlog.it ha infatti rivelato: “Secondo le nostre indiscrezioni pare però che l’approdo di Raimondo Todaro ad Amici sia qualcosa di più che un pettegolezzo e che quasi sicuramente il ballerino siciliano sarà fra i protagonisti della nuova serie di questo varietà la cui partenza è fissata per sabato 18 settembre 2021. Nel caso la cosa si concretizzasse Raimondo Todaro troverebbe ad Amici anche l’ex moglie Francesca Tocca, le cui cronache rosa, come è noto, dicono si sia lasciata con il ballerino rumeno Valentin con il quale ebbe una liaison”.

Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro: botta e risposta sui social

La famosa e popolare conduttrice tv Milly Carlucci è rimasta molto delusa e amareggiata dall’addio del suo ex pupillo. La presentatrice tv di mamma Rai ha scritto su Instagram: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che fanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.

L’ex maestro del talent show di Raiuno ha controreplicato sempre sui social: “Leggo adesso con molta tristezza il post di Milly Carlucci. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere, altre volte no. E qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid 19 e quindi sono in isolamento a casa mia. Ma forse questo le voci che circolano non l’hanno ancora riportato”.

Per poi concludere: “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.