Random nella lista dei Big al Festival di Sanremo 2022? Esplode il gossip

Random sarà uno dei protagonisti in gara al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus? Esplode il gossip dopo la serata conclusiva della prima edizione del Martina Summer Festival. Il 20enne rapper e cantante originario di Massa di Somma, Emanuele Caso, si è esibito sul palco del festival martinese a cui hanno preso parte anche Massimo Ranieri, la PFM, le Vibrazioni e Aka7.

Random – Foto: Facebook

L’organizzatore Marcello Leva della rassegna musicale pugliese, che quest’anno è stata brillantemente condotta da Kevin Dellino e Claudia Cesaroni di Radionorba, ha rivelato in esclusiva alle telecamere di Video Emme Puglia: “Aka7 e Random sono gli idoli delle nuove generazioni e poi sono veramente umani e bravissimi. Nel backstage hanno accontentato più gente possibile. Non si sono risparmiati per nessun motivo. Adesso abbiamo Random sul palco, una grande scoperta! Mi ha parlato anche del suo futuro insieme col suo manager e mi ha detto che lo vedremo a Sanremo il prossimo anno, un’anteprima in confidenza!”.

Considerando che la commissione artistica che giudicherà i brani non si è ancora composta e la scelta dei brani sarà come sempre conclusa a dicembre, non sappiamo come interpretare queste dichiarazioni bomba! Resta il fatto che questo scoop sta facendo molto rumore sul web. Il gossip è esploso e anche le polemiche, ne siamo certi, non mancheranno. Scoop bomba o rumor infondato? A tal proposito alcuni si domandano: a cosa serva a questo punto il processo di selezione delle canzoni in gara? Cosa ne penserà il confermato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022, Amadeus? Staremo a vedere!

Resta il fatto che il rapper ed ex artista di Amici di Maria De Filippi, Random, ha già partecipato alla famosa kermesse canora nazional popolare. Al Festival di Sanremo 2021, come concorrente nella sezione Campioni, con il brano in gara Torno a te si è classificato ultimo.